طوارئ بصحة الشرقية استعدادا لعيد الأضحى

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وتوفير كل الأدوية والمستلزمات والأمصال، ومشتقات الدم، لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

أضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جرى زيادة عدد النوبتجيات للأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية، للتعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة، مشددا على الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة الرعاية الأولية والوقائي، العمل على مدار الساعة، واستمرار غرفة الطوارئ بالمديرية، في العمل وتجهيز فرق الانتشار السريع، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، تحسبا لأي أحداث طارئة، مؤكدا على مديري إدارات (مراقبة الأغذية- صحة البيئة- التفتيش الصيدلي- العلاج الحر)، التنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على شوادر بيع اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار.

والتأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك مراقبة المجازر، للتأكيد على جودة وضمان صلاحية اللحوم المذبوحة خلال فترة عيد الأضحى، وتحرير المحاضر القانونية حيال المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن وسليم، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.