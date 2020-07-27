محافظ الشرقية يكرم الطفل "عمر" أصغر عضو بنقابة القراء وشقيقته نور

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطفلين عمر محمد أحمد إبراهيم والطفلة نور محمد أحمد إبراهيم أبناء كفر الغنيمي مركز منيا القمح، بمنحهما شهادة تقدير، ومكافأة مالية، تقديرا وتشجيعا لهما، على مواصلة الإبداع والتميز.

أشاد المحافظ، بما حققه الطفل عمر محمد أحمد إبراهيم والحافظ لكتاب الله، البالغ من العمر 6 سنوات، الذي استطاع أن يصبح أصغر عضو بنقابة قراء ومحفظي القرأن الكريم، وأصغر عضو في بيت العائلة المصرية، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للمجالس الشعبية، ومستشارا لشؤون الطفولة في المجلس القومي الأفريقي لحقوق الانسان، ومتحدثا باسم أطفال مصر بجامعة الدول العربية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وسفير للطفوله في مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب.

كما أثنى المحافظ، على الطفلة نور محمد إبراهيم، والحافظة لكتاب الله، البالغة من العمر 4 سنوات، وموهبتها الفذة، حيث شاركت بمحاضرة عن وظائف أعضاء جسم الإنسان، في ندوة علمية بمركز البحوث، في وجود الدكتور مجدي يعقوب، وصاحبة مبادرة (اسألني عن جيش مصر)، لتوعية الأطفال بدور الجيش المصري العظيم، ما يذخر به من أبطال يدافعون عنه، ويقدمون أرواحهم فداءً لهم، وأصغر طليعة من طلائع الشباب والرياضة.