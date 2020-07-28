القدرة على المنافسة وكفاءة العمال.. معايير هامة لإدارة المصانع بنجاح

على أرض المدينة الصناعية في الروبيكي التي تعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، مدينة متكاملة للغزل والنسيج، بها 6 مصانع كمرحلة أولى، والتي تنتج آلاف الأطنان يوميا، تمت الاستعانة فيها بأحدث الماكينات على مستوى العالم.

مجمع صناعات الغزل والنسيج والصناعات الأخرى المكملة لها، أقيم على مساحة 430 فدانا في منطقة الروبيكي، حيث أتاح 1350 فرصة عمل مباشرة جديدة من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، وفقا لتصريحات اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، اليوم.

وجرى ربط آليات العمل في جميع مصانع المجمع بمنظومة erp الرقمية تحقق أعلى درجات الحوكمة والربط الداخلي لمراحل الإنتاج كافة من أجل الاستغلال الأمثل للموارد والاستثمارات المتاحة.

"الإدارة أهم حاجة.. ومفيش هزار.. ومفيش دلع"، هكذا علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاح مجمع صناعات الغزل والنسيج اليوم، مؤكدًا أن الأهم لأي صناعة مثل الغزل والنسيج وغيرها كيفية إداراتها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي: "القضية التي تواجه أي صناعة ومصانع الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة الموجودة فيها، والهدف من التواصل تحقيق النجاح، لأن التواصل المستمر مع القائمين على هذه المصانع يحقق النجاح، وحتى يعرف كل فرد دوره، وحتى لا تفشل هذه المؤسسات مثلما كان يحدث فى السابق".

المرشدي: القدرة على الفكر الاستثماري والحفاظ على جودة وكفاءة المنتج عناصر هامة لإدارة المصانع

إدارة مصانع الغزل والنسيج تتم من خلال معايير ونظام محدد خاص بكل إدارة مصنع فيما يتعلق بالمصانع الخاصة، ويكون على رأس المؤسسة مجلس إدارة لديه القدرة على الفكر الاستثماري والحفاظ على جودة وكفاءة المنتج وكيفية تحقيق الأرباح من خلال متخصصين في شؤون الإدارة، بحسب قول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات.

وتابع المرشدي في حديثه لـ"الوطن" هناك تحرك ملحوظ في إطار تطوير قطاع الصناعات الغزلية على مستوى الدولة بشكل عام، يعكف على تنفيذه إدارات المصانع وتشرف الشركة القابضة للغزل والنسيج على اختيار إدارات المصانع الحكومية بما يضمن تحقيق التطور المنشود من كل النواحي الفنية والإدارية.

وعن قدرة المصانع على التصدير، أشار المرشدي إلى أن ذلك الأمر يرجع إلى كفاءة صاحب المصنع وقدرته على المنافسة مع المنتج في الأسواق العالمية وتكلفة المنتج الخاص به للمنافسة في أسواق التصدير.

العزب: اختيار العمال وفقًا للكفاءة بعد خضوعهم لاختبارات

تطوير الماكينات، أو تعديلها بالشكل الذي يضمن جودتها الإنتاجية، عامل آخر من العوامل المهمة للمصانع أشار إليه المهندس تامر العزب، مسؤول بقسم الأجهزة الإلكترونية في قطاع الكهرباء بشركة عزل المحلة، وبحسب قوله يشترك في خطة التطوير عدد من المسؤولين في القطاعات الهندسية والكهربية بالشركة لبحث أوضاع الماكينات بشكل مستمر.

أما عن الجانب المتعلق بالعاملين في المصانع، بحسب رواية العزب في حديثه لـ"الوطن" يجب أن تعقد أولا مقابلات فنية لاختبار الشخص قبل الالتحاق بأي وظيفة ومعرفة مستوى الحد الأدنى من المعلومات الفنية المتوفرة لديه لاختيار أصحاب الخبرة والكفاءة، ومن الأفضل أن تتوافق الشهادة مع طبيعة الوظيفة المتقدم لها.

وعن اللياقة البدنية، يخضع المتقدمون للوظائف في تلك المصانع إلى كشف طبي قبل العمل للكشف عن إصابته الأمراض المزمنة من عدمه أو أي إصابات قد تعيق مهام عمله، بحسب قول المهندس بشركة غزل المحلة.