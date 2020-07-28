تعرف على مجمع الغزل والنسيج بالروبيكي الذي افتتحه السيسي اليوم

افتتح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي المدينة الصناعية في الروبيكي التي تعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وتعتبر الروبيكي هي مدينة صناعية تم نقل منطقة المدابغ الموجودة بسور مجرى العيون بمصر القديمة إليها، لذلك فهي متخصصة في كل ما يرتبط بدباغة الجلود لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد عن ألف سنة، حيث اشتهر القدماء بدباغة الجلود منذ تولي الناصر صلاح الدين الأيوبي للحكم في 1169.

كما تضم أيضا الروبيكي مدينة للغزل والنسيج، بها 6 مصانع كمرحلة أولى، والتي تنتج آلاف الأطنان يوميا، وتم البدء في تنفيذها عام 2018، ولمدة نحو 30 شهر، وتمت الاستعانة فيها بأحدث الماكينات على مستوى العالم.

مجمع صناعات الغزل والنسيج والصناعات الأخرى المكملة لها، أقيم على مساحة 430 فدانا في منطقة الروبيكي، حيث أتاح 1350 فرصة عمل مباشرة جديدة من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، وفقا لتصريحات اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، اليوم.

وتابع: "وهناك مصنع لتحضيرات النسيج على مساحة 8500 متر يضم 5 ماكينات بإجمالي 60 ألف متر طاقة يوم، ومصنع للنسيج على مساحة 11236 مترا مربعا يضم 100 ماكينة بإجمالي 30 ألف متر يوم، ومصنع تريكو على مساحة 6000 متر يضم 35 ماكينة بإجمالي طاقة إنتاجية 10 أطنان يوم، ومصنع للصباغة على مساحة 26244 مترا مربعا يضم 18 ماكينة بإجمالي طاقة إجمالية 40 ألف طن يوم، ومصنع للطباعة على مساحة 5000 متر يوم، يضم 3 ماكينات بإجمالي طاقة إنتاجية 40 ألف متر يوم من الأقمشة المنسوجة و10 أطنان يوم من التريكو".

وأكد أن هذه المصانع توفر 1350 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى 12000 فرصة عمل غير مباشرة، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح 4 مصانع أخرى هي مصنع الأثاثات الخشبية والأثاثات المعدنية ومصنع الجاكت الواقي ومصنع الخوذة القتالية في احتفالية حرب أكتوبر، وجاري حاليًا إنشاء مصانع أخرى للملبوسات والمفروشات والمخطط افتتاحهم في إبريل.

تم ربط آليات العمل في جميع مصانع المجمع بمنظومة erp الرقمية تحقق أعلى درجات الحوكمة والربط الداخلي لمراحل الإنتاج كافة من أجل الاستغلال الأمثل للموارد والاستثمارات المتاحة.

نفذت تلك المشروعات بالتعاون بين القيادة العامة للقوات المسلحة والوزارات وأجهزة الدولة وفي مقدمتهم وزارات الكهرباء والطاقة والزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.