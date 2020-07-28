مياه الدقهلية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى وإلغاء الإجازات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بقيادة المهندس خالد حسين نصر رئيس الشركة، اليوم، حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان لشركة مياه الدقهلية، أمر رئيس الشركة بتشكيل غرفة طوارئ، لمتابعة كل الشكاوى الواردة، إلى الخط الساخن (125) على مدار 24 ساعة، لحلها فورًا، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع، التي من المتوقع تزايدها أيام النحر، أو أي مشكلات تتعلق بجودة المياه.

وقرر المهندس خالد حسين نصر، إلغاء الإجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة، مؤكدا على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها.

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، كما أمر برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

وأكد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، وكذلك تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأشار إلى أن الشركة ترحب بأي شكاوى أو استفسارات ترد من المواطنين عبر الخط الساخن على الرقم 125 من أي خط أرضي، وعبر تطبيق واتس آب من أي تليفون محمول على الرقم 01002501115 على مدار الـ24 ساعة، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع فيس بوك، ويتابع على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق، والقطاعات التابعة بمحافظة الدقهلية.