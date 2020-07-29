حظك اليوم الأربعاء 29-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تشكل كل مجموعة من النجوم بُرجًا، وتمّت تسمية كل برج باسم محدد، وتم وضع فترة لكل برج لربط كل مولود ببرج معين، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يعدك بانفراجة وفرح رغم الضغوط واليوم مناسب للتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة شئون مهنية ومالية وتهتم اليوم بمناقشة وتنظيم أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يعدك بأوقات عاطفية حلوة ويحالفك الحظ.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك إشراقة ودفئا وقدرة على اجتذاب الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمنحك ثقة بالنفس، وتثق أيضا في آرائك، لكن لا تقلل من قيمة الآخر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

كن عادلا شفافا وسيقبلك الآخرون إذا شعروا بصدقك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الشمس في وضع داعم ويمنحك ذلك إصرارا وحماسا ويساعدك ذلك على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك لاتخاذ مبادرات مالية جريئة لكن ذلك ليس في صالحك، تجنب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، عطارد في منزل الحظ يساعدك على إيجاد حلول ناجحة، فقط اهتم بأن تسلك سبل آمنة ومدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية كاتي بيري، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يطالبك بالاهتمام بسلامتك واتباع نظام صحي ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الإدلاء بمعلومات لكائن من كان، كما أن تأملاتك اليوم تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد بمنزل العمل يمنحك حظا وجرأة غير معتادة وتستطيع اليوم أن تحسم موضوعا حيويا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك وقد يقدم لك البعض معلومات تدفعك للأمام.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تصبر حتى يعرف الآخرون قدر ما تبذله من جهد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وعليك أن تتعلم الصبر وتهدأ وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجم العالمي جاستن بيبر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مارس.