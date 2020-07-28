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حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يتميز أصحاب برج القوس بالكرم والانطلاق، الحماس، الحيوية، كما أنهم يعشقون الحرية والسفر حول العالم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة النفس ولإعادة توجيه خياراتك.. فالنتائج الرائعة تستحق الاجتهاد فقط كن متحفظا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس وعليك أن تتعامل بهدوء ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية وتجنب الزهو.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

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