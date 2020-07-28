حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز أصحاب برج الحوت بالشجاعة، التركيز العالي، الإخلاص والولاء، الطموح، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ مما يجعل أحوالك تنصلح ويتحسن مزاجك وترحب بالمعرفة والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يدعمك ويجعلك تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.