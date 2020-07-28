حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو لا يحب الروتين، ويبتعد عن تكرار أحداثه خلال الأيام، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو لاعب الكرة رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.