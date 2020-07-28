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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

مولود برج الجدي لديه صبر وتأني في أمور الحياة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة هنا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

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