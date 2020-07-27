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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يعرف مولود برج الجوزاء أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزه بالأمور المنطقية والحسابية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يدفعك للقيام بواجبك وتستمتع بمسئولياتك وتبدي اليوم مهارة وإتقانا وتوظف جهودك في اتجاه سليم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقتك بمن حولك وتؤثر فيهم بشدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

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