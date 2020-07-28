استشاري تغذية يقدم نصيحة لمرضى ضغط الدم أثناء ارتفاع درجة الحرارة

قال الدكتور أحمد نوير، استشاري التغذية العلاجية، إنه مع ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الأيام يجب أن نمتنع عن تناول الطعام "الحادق"، والتقليل من تناول البروتين ونعتمد على الخضار الفريش "الخيار، الخس، الجزر، الطماطم" لأن كل هذه الأشياء يوجد بها كمية كافية من الماء والسوائل الذي يستطيع الجسم الاحتفاظ بها بالإضافة للبطيخ، والشمام.

وأضاف نوير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميات مفيدة شيحة ومني عبدالغني، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أنه بالنسبة للأشخاص الذين ينخفض معدل الضغط في الجسم لديهم أو يحدث لهم هبوط بسبب ارتفاع درجة الحرارة يجب أن يكون معهم دائما محلول معالجة الجفاف، وذلك عند الشعور بالهبوط، زيادة ضربات القلب، الإجهاد يجب أن نتناول هذا المحلول الغني بالصوديوم، البوتاسيوم، الجلوكوز، وعدم تناول المياه الغازية خلال هذه الأيام لأنها تسبب ضررا للجسم بشكل كبير مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع، أنه يجب أخذ احتياطاتنا أثناء فترة عيد الأضحى المبارك أثناء تناول الطعام ويجب أخذ فاكهة قبل تناول اللحوم لأنها تعطينا طاقة وسوائل وستقلل من معدل الدهون التي ستدخل للجسم وبعدها تناول البقدونس الذي سيقلل من آثار الدهون الموجودة في اللحوم.