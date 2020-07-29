مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 29 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:33
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:51
أذان العشاء 08:18
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:34
أذان الظهر 12:07
أذان العصر 03:46
أذان المغرب 05:58
أذان العشاء 08:27
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:37
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:50
أذان العشاء 08:16
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:44
أذان الظهر 12:17
أذان العصر 03:57
أذان المغرب 07:09
أذان العشاء 08:39
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 03:29
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:42
أذان المغرب 05:55
أذان العشاء 08:24