مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 29 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:33

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء 08:18

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:34

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:46

أذان المغرب 05:58

أذان العشاء 08:27

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:37

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء 08:16

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:44

أذان الظهر 12:17

أذان العصر 03:57

أذان المغرب 07:09

أذان العشاء 08:39

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:29

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:42

أذان المغرب 05:55

أذان العشاء 08:24