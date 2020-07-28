تخفيف حكم حبس شقيقة فلوكس 6 أشهر بسبب سرقة حسابه على فيس بوك

قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس على حبسها سنتين بتهمة سرقة الحساب الخاص به على فيس بوك، وخففت الحكم إلى الحبس 6 أشهر مع إيقاف التتفيذ.

وكان الفنان أحمد فلوكس تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأنّ المتهمة هي شقيقته، التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على فيس بوك.