توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية و5 أطنان دواجن بقرى أكثر احتياجا بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استلام 2000 كرتونة مواد غذائية، و5 أطنان دواجن، مقدمة من صندوق تحيا مصر، لصالح القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ، أنه جرى التوزيع من خلال الرائدات الريفيات والمجتمع المدنى، بالتعاون مع إدارة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، على عدد من القرى بمراكز "دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا ومدينة عزبة البرج"، حيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، والصيادين وعمال النظافة، والأولى بالرعاية من متحدى الإعاقة.

وتقدمت محافظ دمياط، بالشكر الجزيل إلى المسئولين بصندوق تحيا مصر، على ما يقدمونه لدعم القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، لافتة إلى أن تلك المبادرة، تعد واحدة من المبادرات التى يقوم بها الصندوق، لرعاية تلك الفئات، وذلك بخلاف الدعم المقدم من الصندوق إلى مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، والجمعيات الأهلية.