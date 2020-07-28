نصر علام: الإدارة المصرية تدير ملف "السد الإثيوبي" بكفاءة

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموراد المائية سابقا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح في كلمته اليوم، أن معركة مصر الأساسية في "السد الإثيوبي" هي الحفاظ على حصة مصر المائية وحقها التاريخي فيه، حيث يجري الاتفاق حاليا على قواعد التشغيل وملء سد النهضة مع عدم الإضرار بحصة مصر المائية.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الرئيس السيسي أكد أن الإدارة المائية المصرية إحدى أعلى الكفاءات حول العالم، ومصر لها خطة طموحه حتى عام 2037 لتعظيم الاستفادة من المياه ولتحلية مياه الشرب ومعالجة المياه الملوثة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، موضحًا أن الحديث المعادي من قبل بعض الإعلاميين حول التدخل العسكري في إثيوبيا للحفاظ على حصتها من المياه هو أمر خاطيء، ووضعها الرئيس السيسي في شكل متوازن وشارح.

وأكد أن الأداء الإثيوبي لم يكن مبشرًا خلال الفترات السابقة، وخلفت تعهداتها وقامت بالملء الأول ويخشى البعض من استمرارها على ذلك النسق خلال الفترة المقبلة، ومصر تسعى إلى الحصول على حقها بشكل سلمي، وسعى الرئيس لإيصال رسالة للمصريين بعدم خوفهم من ضياع حق مصر من المياه: "الأسد لا يوجد من يأكل لقمته".