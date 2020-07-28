معركة بالشوم بين سيدات في قرية بقنا تسفر عن إصابة 6 منهن

أصيب 8 أشخاص في معركة بالشوم بين طرفين، من بينهم 6 سيدات، بقرية العقب في مركز قوص بمحافظة قنا بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة كل من، "هناء.ج.ع، 20 عاما"، بكدمات وسحاجات، وشقيقتها "سماح، 27 عاما"، وشقيقها، "أحمد، 25 عاما"، طرف أول، وأصيبت، "منى.س.ر، 23 عاما"، وشقيقها، "سعد، 35 عاما"، و"فاطمة.ا، 25 عاما"، وشيماء.ف، 39 عاما"، "وزوزو.ر، 25 عاما"، طرف ثاني.

وتبين أن الطرفين جيران وتوجد بينهما خلافات قديمة، تجددت اليوم باشتباكات بالأيدي والطوب والشوم بين سيدات الطرفين، ما أدى إلى إصابة 6 منهن وإصابة شخصين رجال.

ونقلت 4 سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.