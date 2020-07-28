"التموين" تطرح خراف حية وضأن مبردة بأسعار مخفضة في الأقصر

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، لبحث الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، اليوم، إن الوزارة طرحت خراف حية بفروع الشركة المصرية بسعر 58 جنيه للكيلو القائم للمستهلك النهائي، بتخفيض 4 جنيهات عن العام الماضي، ولحوم خراف ضأن مبردة، بسعر 90 جنيها للكيلو.

وأضاف "صلاح"، أنه جرى طرح لحوم سوداني طازجة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، ولحوم برازيلي طازجة بسعر من 90 إلى 100 جنيها للكيلو، ولحوم برازيلي مجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو، ودواجن مجمدة بسعر 37 جنيهًا للكيلو.

وكانت مديرية التموين بالأقصر، أعلنت تشكيل لجان للمرور على المخابز البلدية، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات تموين السيارات والأسواق، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت المديرية، إلى أنها تتلقى كل شكاوى المواطنين، عبر الصفحة الرسمية للمديرية، ورقم الهاتف 01008015959 للعمل على حلها بصورة سريعة وفورية.