عمرو دياب الأعلى مشاهدة على يوتيوب في يوليو 2020

تصدر النجم الكبير عمرو دياب، قائمة المشاهدات على موقع يوتيوب، بين جميع مطربي الوطن العربي لشهر يوليو الجاري.

وأعلن حساب يوتيوب شارت، عبر تويتر عن تحقيق الهضبة أعلى نسبة مشاهدات واستماع لمطرب عربي بمعدل 79 مليون مشاهدة لقناته الرسمية على يوتيوب.

يذكر أن الهضبة طرح مطلع العام الجاري ألبومه "سهران" الذي حقق أعلى نسب مشاهدات واستماع عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة.

انفردت "الوطن" منذ أيام، بتفاصيل كليب وأغنية عمرو دياب الوطنية الجديدة "يا بلادنا يا حلوة"، التي يصورها رفقة إحدى شركات الاتصالات المصرية.

وعلمت "الوطن"، أن الفنانة دينا الشربيني، كانت حاضرة مع عمرو خلال التصوير، العرض سيكون عصر يوم وقفة عرفة على القنوات الفضائية.

كان عمرو، أجرى اجتماعا خلال الساعات الماضية، مع المخرج طارق العريان، ومنفذ الكليب موسى عيسى، تم فيها الاتفاق على الشكل النهائي للكليب.

"يا بلادنا يا حلوة"، من كلمات تامر حسين، توزيع طارق مدكور، وتم تصويرها فى شارع المعز بحارة العطارين.