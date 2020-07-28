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ضبط سائق يؤدي الامتحان بدلا من طالب بالثانوية الفندقية في القليوبية

كتب:

حسن صالح
07:50 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
امتحانات

امتحانات

تمكن رئيس لجنة امتحانات بدائرة ثان شبرا الخيمة، من ضبط سائق يؤدي الامتحان بدلًا من أحد الطلاب بالثانوية الفندقية، وحرر محضرًا للطالب وأبلغ قوات الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من رئيس اللجان بضبط أحد الأشخاص يؤدي الامتحان بدلًا من أحد الطلاب بالثانوية الفندقية.

انتقلت الأجهزة الأمنية وجرى ضبط "ع. أ. ع، 23 عاما" سائق، حال أداءه امتحان مادة "أصول الطهي" بدلاً من الطالب "ا. ش. ا، 22 عاما" طالب، وجرى تحرير مذكرة بالواقعة داخل اللجنة وجاري العرض على النيابة.

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