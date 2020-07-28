نصائح للقيادة قبل السفر خلال عطلات الأعياد: بلاش السرعة العالية

هناك عدة أمور يجب التأكد من سلامتها في السيارة قبل بدء رحلة السفر لأي مكان حتى تتجنب الوقوع في أعطال السيارات وأنت على الطريق، وتجنباً أيضاً للحوادث، في هذا الشأن قدم خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات، مجموعة من النصائح للمسافرين يجب الحفاظ عليهم قبل بدء رحلات السفر.

وفي هذا الصدد قدم مدرب القيادة الدولي "وليد جمال" لـ"الوطن" بعض النصائح للسائقين خلال السفر في أيام العيد وهي.

1- التأكد من الإطارات وضغط الهواء فيها، حتى لا تؤدي إلى مخاطر انفجار العجل على الطريق السفر.

2- التأكد من الفرامل بشكل جيد حتى تكون على استعداد لمواجهة أي عوائق في الطريق.

3- الاطمئنان على زيت المحرك، حتى تتجنب أعطال الموتور على طريق السفر، لأنه قد يصل الأمر إلى توقف الزيت عن القيام بأي مهام، وهو ما يتسبب بأعطال بالغة على المحرك.

4- التأكد من وجود بنزين حتى تتجنب مشاكل التوقف على الطريق.

5- التأكد من عدم وجود أي تسريب للماء أو الوقود.

6- تجنب السفر خلال الفترة الصباحية وفترة الذروة لشدة درجة الحرارة.

7- يجب الاطمئنان على دورة تبريد المياه قبل التحرك.

8- الحفاظ على السرعة المتوسطة، والابتعاد عن السرعات العالية أثناء السفر على الطرق السريعة.