مهران يقترح إعادة إنتاج حذاء مدرسي من جلد طبيعي: المستورد يسبب أمراضا

أعرب محمد مهران، رئيس شعبة الجلود والمدابغ بالغرفة التجارية، عن سعادته البالغة بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصانع الروبيكي صباح اليوم الثلاثاء، فذكر أن السيسي أعطى صناعة الجلود أولوية خاصة وأسس مدينة صناعة خاصة بالجلود في الروبيكي، وهذا المشروع كان حلم مصر منذ 1954، وتم البدء في أواخر التسعينيات في عمل الإنشاءات.

وأضاف "مهران"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن العمل في المشروع توقف منذ العام 2009 قبل أن يعاود الرئيس السيسي لاستئناف إنشاء المشروع ويتم افتتاحه في 2020، موضحًا أن الجلد المصري يصدر لكل دول العالم والماركات الشهيرة ويلقى قبولا كبيرًا في العالم.

واقترح رئيس شعبة الجلود والمدابغ بالغرفة التجارية، بإعادة إنتاج الحذاء المدرسي من الجلد الطبيعي، بدلا من المستورد من الخارج والذي يسبب الأمراض للطلاب، فمصر تملك الإمكانيات لهذا الأمر، وأصبح أكثر سهولة الآن، مؤكدًا أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم كانت بمثابة حلم وأصبحت حقيقة، وتُعيد مكانة مصر الكبيرة في الصناعات.

وتابع: "بهذا المشروع نكون بوصلة للعالم كله وكل العالم يفعل مثل ما تفعل مصر، السيسي يقوم بتنفيذ فكرة المدن الصناعية وكل مدينة تكون متخصصة في صناعة معينة بعينها"، مؤكدًا أن مدينة روبيكي الصناعية تعد أول مدينة صناعية متخصصة في الشرق الأوسط.