استعدادات مكثفة وغرفة عمليات بجنوب سيناء خلال عيد الأضحى

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات والمديريات الخدمية وإلغاء الإجازات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على تواجد كل مسئول بموقعة خلال أيام العيد وخاصة رؤساء المدن، مع التواصل مع مركز العمليات بديوان عام المحافظة على مدار الـ24 ساعة، وتواجد مفتشى التموين بكافة المواقع والأسواق لمراقبة الأسعار.

وأكد على ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية بالمجان، داعيًا المواطنين إلى التوجه لتلك المجازر وعدم الذبح في الشوارع والطرقات حفاظًا على البيئة المحيطة بهم وخاصة المدن السياحية ذات الطابع السياحي الفريد.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن ومديرية الطب البيطري والرصد البيئي بالمحافظة بفرض عقوبات صارمة للذبح في الشارع، وغلق المحال المخالفة لذلك، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال اجتماع المتابعة الدوري، الذي عقده المحافظ بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات، وإدارات الديوان العام.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجري تكثيف الحملات المرورية، سواء النقط الثابتة أو الدوريات والرادار، للسيطرة على تجاوزات السرعة المقررة على طول الطرق الدولية للحد من السرعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بإدارة الحماية المدنية من خلال التأكد على سلامة وصلاحية جميع المعدات ومراجعة خطة الدفاع المدني بشأن جميع المنشآت السياحية والتجمعات السكانية ومناطق الأسواق التجارية بالمحافظة.

وأوضح أنه جرى رفع درجة الاستعداد بجميع المساجد من حيث اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من أعمال التعقيم والنظافة، مع الالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

وشدد المحافظ على تواجد جميع العاملين بمحطات تحلية وإنتاج المياه ومحطات الصرف الصحي، خلال أيام العيد بصفة مستمرة على مدار 24 ساعة، مع المرور الدوري على مصادر إنتاج المياه وجميع الخطوط، وعلى صلاحية وانتظام عمل وحدات الرفع للصرف الصحي، وإجراء الصيانة اليومية لها بجميع مدن المحافظة.

وأكدت الدكتورة رحاب الجوهري مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيم المجازر بأطباء من الإدارات المختلفة، لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة العيد.

وأوضحت أنه جرى توفير احتياجات المجازر على مستوى المحافظة، وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم لمذبوحات، مع التنسيق بين مديرية الطب البيطري والشرطة لتأمين أعمال المجازر.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطواريء والطب الوقائي، بجميع مستشفيات المحافظة ومراكز الإسعاف، تحسبًا لأي طارئ خلال أيام العيد، والتأكيد على انتظام ورديات بمختلف مواقع الخدمة الصحية طوال 24 ساعة يوميًا، وإخطار مركز عمليات المحافظة أولًا بأول بأي حوادث أو حالات مرضية.

وأكد المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه جرى توفير مستلزمات العيد من السلع الغذائية بكافة الأنواع من خلال المعارض والجمعيات الاستهلاكية والفئوية المنتشرة بالمحافظة، بالأسعار المناسبة.

وقال "عبدالقادر"، إنه جرى تكليف فرق من مفتشي التموين لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين وحماية المستهلك من السلع المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية، مؤكدًا أن المخابز بكافة أنواعها تعمل بكامل طاقتها طوال أيام العيد وأن هناك وفر في المواد البترولية سواء في البوتاجاز أو المواد البترولية.