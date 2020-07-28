ابن طبيب الغلابة: "مكنش بياخد إجازة الجمعة ولا العيد وأوصانا بالفقراء"

قال وليد مشالي ابن الطبيب محمد مشالي المعروف بـ"طبيب الغلابة"، إن والده كان يعمل في عيادته حتى مساء أول أمس، في الساعة الـ11.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "حضرة المواطن"، أنه عندما عاد إلى المنزل كان متعبًا، ثم نام، لكنه لم يستيقظ في الساعة الثامنة والنصف صباحًا كما جرت العادة.

وتابع: "كان يذهب إلى العيادة في العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً في طنطا، وكان يذهب إلى عيادتين في بلدتين فقيرتين على طريق المحلة لمساعدة الفقراء".

وأردف: "عندما عاد اول أمس من عمله، لم يستطع الذهاب إلى عمله في اليوم التالي، وهو أمر لم يحدث معه من قبل، حيث أنه لا يحصل على عطلة يوم الجمعة ولا يحصل على عطلة الأعياد".

وشدد، على أن والده عُرض عليه الكثير من التبرعات لكنه لم يكن يقبلها، متابعًا: "هو مش جهة تبرع وكان دايما يقول أنا مش بقبل هدايا من حد، ولو عاوز تتبرع أنا أتبرع في ملجأ بأحد شوارع طنطا".

وأتم: "والدي لم يترك لنا إرثًا، إلا حب الناس والسيرة الطيبة والسمعة الحسنة، وأوصانا بالتواصل مع الفقراء، قالنا خلي قلبك مع الناس عشان ربنا يكرمك".