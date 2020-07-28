تفاصيل مقتل مصريين بالسعودية: 3 طلقات في ظهر كل منهما

لقي مصريان اثنان مصرعهما في السعودية رميا بالرصاص، بعد مشادة مع شخص سعودي، وذلك بعد أن نشبت مشاجرة حادة بينهما وبين المواطن السعودي تحولت إلى جريمة جنائية، وسلم مرتكب الجريمة نفسه إلى السلطات واعترف بارتكابه الواقعة.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح مصدر بالجالية المصرية في السعودية لـ"الوطن"، أن العاملين كانا يعملان لمقاول سعودي يدعى "م.أ"، خلال عملهم في بناء أحد الخزنات في منزله، اختلاف على بعض الأمور الخاص بالعمل، وأثناء مغادرتهم أطلق على كل منهم 3 طلقات من الظهر مما تسبب في وفاتهما.

وتابع المصدر أن المتهم اعترف بارتكابه الجريمة أمام الجهات المختصة، وجري تصديق أقواله من جهات التحقيق، مما يعني أنه سيلقي العقوبة القانونية المنصوص عليها في القانون السعودي في جرائم القتل العمد، وهي عقوبة الإعدام.

وأكد أنه قريبا ستكون الجثامين في مصر، حيث يجري الآن عملية التشريح لإصدار التقارير الطبية اللازمة لإرفاقها مع الجثامين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع أقارب المتوفين لإبلاغهم بموعد وصول الجثامين إلى مصر.

وزيرة الهجرة: هذه الحوادث لا تعبر عن المجتمع السعودي

أعلنت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في بيان لها، أنها تتابع جريمة مقتل مصريين اثنين بالرصاص، وأهابت المواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المتابعة الفورية لأي حادث يتعرض له المواطنون بالخارج من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية.

وأكدت الوزيرة "مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم أخوة أشقاء تجمعهم روابط تاريخية"، مضيفة: "أننا نثق في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقا للقوانين الحاكمة بالمملكة العربية السعودية".