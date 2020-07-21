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ناشطة حقوق حيوان تعلق على واقعة قتل الكلاب جماعيا في الدقي

كتب:

محمد عزالدين
01:09 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

علقت دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، على حملة لحي الدقي لقتل كلاب الشوارع بصورة جماعية، قائلة إن الدولة لم تخطو الخطوات الأولى تجاه استراتيجية 2030 التي تتضمن لا للقتل ولكن التوعية والتطعيم.

وأضافت "ذو الفقار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى عقد اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع وزارات الصحة والبيئة والتنمية المحلية ومندوب من وزارة الزراعة والغذاء والمسئولين عن الصحة العامة، لبحث وضع مصر الخطة الوطنية لتطبيق استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة التي تتفق مع الاستراتيجية العالمية.

وأوضحت أن السم الذي يستخدم لقتل الحيوانات مازال حتى الآن يجدد بقرار وزاري، وهذا السم عفا عليه الزمن والعلم، لافتة إلى أن هذا السم غير انتقائي، ومنظمة الصحة الحيوانية تصف الطبيب البيطري الذي يستخدم هذا السم بأنه يقوم بعمل غير أخلاقي، كما أن هذا السم غير مدرج في قوائم الصيدلة.

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