كشف ملابسات قتل شخص بالمنوفية وضبط الجناه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من (ربة منزل - مُقيمة بنها بالقليوبية) بغياب زوجها (مالك أحد المصانع كائن بالمنطقة الصناعية بقويسنا "متوقف عن العمل") عقب خروجه من المنزل مستقلاً سيارته الملاكى لشراء بعض المستلزمات لمصنعه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنوفية أسفرت جهوده عن أن وراء واقعة غيابه (تاجر خردة ، فنى بشركة أعلاف - مُقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما , وبمواجهة الأول "تاجر الخردة" إعترف بإرتكابه للواقعةبالإشتراك مع المتهم الثانى وقرربسابقة ترددهما على المتغيب منذ حوالى 6 أشهر ونظراً لعلمهما بتعثره مادياً وتوقف مصنعه عن العمل قاما بإيهامه بقدرتهما على مشاركته فى المصنع وإعادة تشغيله مرة أُخرى ، وأضاف بقيامه بالإشتراك مع المتهم الثانى بتزوير أوراق تفيد شرائهما لمصنع المجنى عليه وعقدهما العزم على التخلص منه بدافع الإستيلاء على مصنعه ، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بإستدراج المجنى عليه بزعم شراء كابلات كهربائية للمصنع من منطقة السبتية بالقاهرة ، وأثناء سيرهم بالطريق مستقلين سيارة المجنى عليه توقفوا أمام أحد المقاهى وقاما بدس قرصين لمادة سامة فى مشروب عصير للمجنى عليه وعقب ظهور أعراض الإعياء عليه قاما بإصطحابه داخل سيارته إلى أن توفى وتخلصا من جثته بإلقائها داخل حفرة بحوش منزل المتهم الأول الكائن بدائرة المركز وإخفاء السيارة على بأحد الطرق بدائرة مركز شبين الكوم ، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء بإعترافات الأول ، وتم بإرشاد المتهم الأول العثور على جثة المجنى عليه والسيارة الخاصة به.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.