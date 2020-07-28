مسؤول سابق بالري: مصر تسير بمبدأ "خيرهم من يبدأ بالسلام" في ملف السد

قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق بوزارة الموارد المائية والري، إن هناك العديد من الخيارات في التعامل مع أثيوبيا في ملف السد ولكن مصر تلتزم بالمفاوضات من مبدأ "خيرهم من يبدأ السلام"، موضحًا أن نهج مصر في التعامل مع سد النهضة عكس التصريحات التي تأتي من الجنوب وتتحدث عن الحروب.

وأضاف "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن مياه النيل مسألة حياة لمصر والأجيال القادمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي كأي مواطن مصري مشغول ومراقب لما يحدث في ملف السد الأثيوبي، وتصريحات الرئيس في الملف مطمئنة للشعب.

وأشار رئيس قطاع مياه النيل الأسبق بوزارة الموارد المائية والري، إلى رسائل السيسي مطمئنة كونها تأتي من قبل مؤسسات الدولة، فالسيسي تحدث عن حق مصر في الوجود والحقوق التاريخية في مياه نهر النيل، "الحق في الوجود من الخالق، وخارج عن التصرف فيه أو المقايضة عليه سواء هذا بين الدول وبكل القوانين من هذا المنطلق قضية مصر عادلة جدا".

وأوضح مطاوع، أن حل أزمة السد يتطلب إرادة سياسية حقيقية.