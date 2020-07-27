متحدث الري: المراقبون اعترضوا على خطوة إثيوبيا بالملء الأحادي للسد

علق المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على قرار تأجيل المفاوضات بعد أن كان مقررًا استئنافها، موضحا أن جلسة اليوم جاءت بناء على دعوة من الاتحاد الإفريقي وطبقا لمخرجات قمة 21 يوليو الجاري "القمة الإفريقية المصغرة".

وكشف السباعي في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" الذي يعرض عبر شاشة "الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الاجتماع شهد مشاركة المراقبين والخبراء الأفارقة، لافتًا إلى أن الجانبين المصري والسوداني أعربا عن شواغلهما تجاه الخطوة الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا تجاه الملء الأولي بشكل منفرد.

وتابع أن الجانبين المصري والسوداني أعربا عن قلقهما وتوجسهما من تلك الخطوات المتخذة من قبل أديس أبابا في ظل وجود جولات مفاوضات.

ولفت إلى أن الاجتماع لم يستغرق وقتاً طويلاً وجرى الاتفاق في النهاية على منح فرصة للدول الثلاث بشكل منفرد لعقد مشاورات داخلية على أن تستأنف المفاوضات عقب عيد الأضحى المبارك في 3 أغسطس المقبل.

وأرجع متحدث وزارة الري والموارد المائية، هذه المهلة للمشاورات الفردية لكون بعض الأطراف ارتأت أن تمنح فرصة لمراجعة بعض المواقف لاتخاذ موقف مناسب.

وأكد أن مصر متمسكة بأية فرصة مفاوضات ونقاشات حتى لو قامت إثيوبيا بخطوات أحادية وذلك لأن الاتحاد الإفريقي هو الراعي لتلك المفاوضات وبالتالي هناك تقدير للاتحاد، مشيرًا إلى أن تمسك القاهرة باستمرار المفاوضات لا يتناقض مع التصرفات الأحادية لإثيوبيا، ومفسرًا ذلك بأن ما تم ملء أولي بكمية 5 مليارات متر مكعب فقط.

وكشف أن المراقبين رفضوا خطوة الملء الأحادي من الجانب الإثيوبي لأن أدس أبابا قطعت تعهدات في الاجتماعات التي شارك فيها الخبراء والمراقبين مؤكداً أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي وبات واضحاً أمام العالم كله.