تمويل مشروعات الري الحديث بالمنوفية بفائدة مخفضة 5,5 % 

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تمويل مشروعات الري الحديث وإقراض المزارعين من خلال صندوق تمويل مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، بفائدة مخفضة تصل إلى 5,5 % بدلاً من 7% بحد أقصى 10 آلاف جنيه للفدان.

ومن جانبها أوضحت مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمنوفية، أن الشروط الواجب الالتزام بها للحصول على تمويل مشروعات الري الحديث، أن يكون سن المقترض والضامن من 21 سنة إلى 55 سنة، وأن يكون طلب الحيازة باسم طالب القرض أو بأحد الأقارب من الدرجة الأولى.

كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، وكذا أن يكون الضامن من صاحب عمل حكومي، بالإضافة إلى وجود بيان بأسعار معدات الري الحديث من مكان مختص ومعتمد، على أن تستوفي باقي المستندات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أنه يجري الحصول على هذا التمويل من خلال التوجه لإدارة تنمية وبناء القرية بديوان عام المحافظة بشبين الكوم.