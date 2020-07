فيديو.. نبيلة عبيد: تعلمت الرقص من إبراهيم عاكف

View this post on Instagram

من التفاصيل الحلوه اللي دايما بتسألوني عليها ...انتي مين علمك الرقص يا بلبله...طبعا انا كنت بحب الرقص من صغري.... و كنت دايما بحب اتعلم الفن ده من جميع مدربي و مصممي الرقص و ابراهيم عاكف واحد من الناس اللي دربوني و علموني ازاي ارقص في الافلام.... مساء الفل عليكم يا اجمل ناس... #سينما_نبيلة_عبيد