فيديو.. نبيلة عبيد: تعلمت الرقص من إبراهيم عاكف

كشفت الفنانة نبيلة عبيد من خلال حسابها الخاص على "إنستجرام" عمن علمها الرقص بنشرها مقطع فيديو من فيلم "الراقصة والسياسي".

وعلقت عبيد على الفيديو: "من التفاصيل الحلوة اللي دايما بتسألوني عليها، انتي مين علمك الرقص يا بلبلة، طبعا أنا كنت بحب الرقص من صغري.. وكنت دايما بحب أتعلم الفن ده من جميع مدربي ومصممي الرقص وإبراهيم عاكف واحد من الناس اللي دربوني وعلموني إزاي أرقص في الأفلام، مساء الفل عليكم يا أجمل ناس".

ويوم الثلاثاء الماضي كان قد كشفت الفنانة نبيلة عبيد، أنها حصلت على لقب نجمة مصر الأولى في أعقاب قيامها بدور في فيلم باسم "التحدي"، مع إيناس الدغيدي ومن تأليف مصطفى محرم، كاشفة أنها شعرت بقلق وتردد حينها من أقاويل الوسط الفني عندما تحصل على اللقب.

وسردت الفنانة في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي كواليس حصولها على اللقب قائلة "في فيلم التحدي قالي المنتج وقتها نصاً: لما بيجوا يشتروا فيلم لنبيلة عبيد ببيع معاه عشر أفلام فبصلته باستغراب قالي: وقتها أيوه إنتي راسمال.. أنا هديكي لقب نجمة مصر الأولى وكان ذلك عبر مكالمة هاتفية.. وقتها قلتله من فضلك إديني فرصة أفكر بس".

وتابعت: "رجعت لصديق وسألته قالي حقك أنتي عملتي أفلام كتيرة وكنت وقتها مسافرة للولايات المتحدة للتكريم وقال لي المنتج وقتها بسرعة لازم أعمل الافيشات واحط اللقب فواقفت... كنت خايفة " مؤكدة أن اللقب صاحبه تقديم أفلام ذات مستوى عال من الرقي والجودة حتى لايكون اللقب فقط.