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بسمة وهبة عن اعترافات عناصر الإخوان: الإرهابيون مصابون بالخسة والنذالة

كتب:

شريف سليمان
10:58 م | الخميس 23 يوليو 2020
الإعلامية بسمة وهبة

الإعلامية بسمة وهبة

عرض برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON" اعترافات العناصر الإرهابية المقبوض عليهم بالإسكندرية، عن محاولات جماعة الإخوان الخبيثة للعودة للحكم، عن طريق طمس الحقائق والفبركة المستمرة، من خلال إنتاج فيديوهات "مضروبة" عن أزمة سد النهضة وليبيا وانتخابات مجلس الشيوخ.

وأشادت بسمة وهبة، بجهود الأمن الوطني، ورجال الداخلية، ودورهم في ضبط الخلية الفاسدة المروجة للشائعات، قائلة إن هؤلاء الإرهابيين مصابون بالخسة والنذالة.

وأضافت: "عناصر الإخوان تفبرك الفيديوهات وتعمل بتوجيهات من الخارج بمرتبات وأموال مدفوعة، هؤلاء ينشرون الشائعات لتضليل الرأي العام، ويريدون تدمير البلد، ولكن إحنا صح وعندنا طفرة وماشيين على الطريق الصحيح".

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