فيديو..اعترافات خلية الإسكندرية الإرهابية بتنفيذ مخطط إفساد الانتخابات

اعترف المتهمون بخلية الإسكندرية الإرهابية، بتنفيذ مخطط لإثارة الشائعات بالتزامن مع بدء الاستحقافات الانتخابية.

وقال الإخواني إسلام علواني حجازي، واسمه الحركة "رمزي"، "أنا انضميت لجماعة الإخوان المسلمين سنة 1995، وانضميت للجنة الإعلامية سنة 2014 تدرجت لحد ما وصلت لمسؤول اللجنة الإعلامية".

وتابع: "أنا بيجيلي توجيهات من القيادات في تركيا وقطر، للعمل على مجموعة من الملفات كان آخرها سد النهضة والأزمة الليبية وكورونا، بتاخد الاعتماد وبعدين بننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وبنبعهتا لقناة الشرق ومكملين لعرضها، دة مقابل دعم مادي بيجيلنا في تركيا وقطر لتشويه صورة النظام".

وتابع: "أنا بجيلي توجيهات من القيادات في تركيا وقطر، للعمل على مجموعة من الملفات كان آخرها سد النهضة والأزمة الليبية وكورونا، بتاخد الاعتماد وبعدين بننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وبنبعهتا لقناة الشرق ومكملين لعرضها، دة مقابل دعم مادي بيجيلنا في تركيا وقطر لتشويه صورة النظام".

وأضاف الإخواني صهيب سامي مصطفى "انميت لجماعة الإخوان في سنة 1992 لتنفيذ التكليفات اللي كانت بتجيلنا من قيادتنا الهربانة في الخارج، الفيديوهات دي كنا بنعملها عن طريق القص واللزق وتركيب الصوت على الصورة وكانت بتخرج في شكل منتجات زي الفيديوجرافيك والإنفوجرافيك والبرومو، كانت بتاخد شكل من أشكال الإعلام، بعد ما الفيديو بيخلص بيتم عرضه على قياداتنا في تركيا وقطر للتعديل أو للملاحظات وبعد الاعتماد بيرجعلنا عشان ننشره على منصاتنا التواصل الاجتماعي، وطبعا العمليات دي بتكون بمقابل مادي يوصلنا".

وواصل الإخواني محمد محمد السعيد عبد الله قائلا: "حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة انضميت للإخوان وأنا عندي 12 سنة واشتغلت في اللجنة العلمية للإخوان من 2011 لـ2013 وتوقفت بعدها، في الفترة الأخيرة تلقينا تكليفات وتعليمات قيادات الإخوان في تركيا وقطر وبعتولنا فلوس بحيث ننتج بعض الفيديوهات، استأجرنا شقة وأسسنا استديو بالشقة، وأصبح مقر للجنة الإنتاج الفني التابعة للجنة الإعلامية للإخوان، واشتغلنا على ملفات كتير زي ملف فيروس كورونا وسد النهضة والملف الليبي، كنا بنكتب تقارير وبنسجلها بالصوت ونغيرها عن طريق برامج الصوت ونركب عليها بعض الفيديوهات والإحصائيات والبيانات، غالبا بتكون فيه فبركة في الأرقام دي والهدف من الفيديوهات دي نزيد سخط الناس على النظام ونتصيد الأخطاء فقط".

وأكد الإخواني محمد أحمد محمد شحاتة، "أنا كنت عضو في جماعة الإخوان وأنا عندي 18 سنة عضو في اللجنة الإعلامية، تلقينا في الفترة الأخيرة تعليمات من القيادات في تركيا وقطر اننا نعمل فيديوهات مفبركة تتكلم عن بعض الأزمات البلد اللي بتمر بيها زي أزمة سد النهضة وأزمة كورونا والتدخل التركي في ليبيا، كنا فريق بنجيب فيديوهات ونقصها ونمنتجها أو نحط عليها تعلقات صوتية ونحط عليها بعض البيانات المغلوطة والمعلومات المضللة وكانت القيادات في تركيا كانت بتعتمد على الفيديوهات دي وبتنزل بعد كدة على صفحات السوشيال ميديا وعلى الموقع والقنوات بهدف إثارة السخط الشعبي واحتقان في الشارع ويبقى فيه مظاهرات لإسقاط النظام".

كما نشرت قناة إكسترا نيوز إعترافات إبراهيم أحمد أحد عناصر الإخوان الإرهابية في الإسكندرية، أنه انضم لجماعة الإخوان المسلمين عام 1990، والتحق باللجنة الإعلامية بعد عام 2005، وحاليا مسئول لجنة الإنتاج الفني التابعة للجنة الإعلامية في محافظة الإسكندرية التابعة لجبهة محمود عزت.

وأضاف، أنه في الآونة الأخيرة جاءت إلينا تكليفات من قيادتنا في الخارج من دولة تركيا وقطر بعمل فيديوهات مفبركة للأحداث الموجودة على الساحة حاليا مثل فيروس كورونا، سد النهضة، المشكلة الليبية، وانتخابات مجلس الشيوخ. وتابع، أن هناك مقر في الإسكندرية لتقطيع هذه الفيديوهات ويتم تركيب أصوات عليها ووضع أرقام وأشياء غير حقيقية وبعد ذلك يتم تسليمها لمسؤل اللجنة في المحافظة ويقوم بإرسالها للجنة في الخارج ويتم اعتمادها ونشرها على قنوات الشرق، مكملين، وبعد ذلك يتم عودتها لنا مرة أخري لنشرها على قنوات اليوتيوب وصفحات السوشيال ميديا.

وأكد، أنه يتم فعل ذلك كله من أجل انقلاب الرأي العام ضد النظام وعودة الإخوان المسلمين للحكم حتي ولو اتخذ هذا وقت لكن هذا هو الخط التي نسير فيه.

بينما قال هشام متولي علي حسن الشوبكي، إنه عضو المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية والمكلف بالإشراف على اللجنة الإعلامية بالإسكندرية، والتي تتلقي تعليماتها من قيادات الإخوان الهاربة في الخارج في قطر وتركيا منهم "حمزة زوبع، عبدالله الشريف، عماد البحيري"، وهم من يرسلوا التمويل والتكليفات "لكي نستطيع أن الإنفاق على المواد المطلوبة منا".

وأضاف، أننا ننتج في شركة الإنتاج الخاصة بنا مواد دعائية فيديوهات ونضع عليها أرقاما وإحصائيات غير حقيقية، بهدف إثارة الرأي العام وعمل ثورة أخرى وعودة الإخوان المسلمين مرة أخرى للحكم، وبعد الانتهاء من عمل الفيديوهات يتم إرسالها للاعتماد في الخارج، وبعد اعتمادها تنشرعلى قنوات "مكملين، الشرق، الوطن" وبعد ذلك نعطي هذه المواد لفريق السوشيال ميديا والتسويق لنشرها على صفحات الفيسبوك وتويتر.