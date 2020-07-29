صاحب سلسلة مطاعم: هدفع للمصري المعتدى عليه بالكويت مرتبه مقابل عدم تنازله عن القضية

قال حسن أبو ذكري، صاحب سلسلة مطاعم القاهرة والجيزة، إنه كتب بوست على صفحته الشخصية فيس بوك منذ يومين عندما رأى فيديو المواطن المصري في الكويت الذي تعدى عليه شخص كويتي وصفعه على وجهه ثلاث مرات، "الفيديو عصبني جداً لأن المواطن المصري رايح يأكل عيش هناك ويتعامل بالطريقة دي وهو كان كاتم غيظه بشكل كبير جداً وكان يتعامل بإحترافية شديدة مع الرجل الذي ضربه".

وأضاف أبو ذكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أنه كتب على صفحته الشخصية يحث المواطن المصري على عدم التنازل عن حقه واتخاذ الإجراء القانوني ضد المواطن الكويتي، وفي حالة حدوث ضرر في عمله بأي شكل من الأشكال فأنا مسؤول "هدفعله مرتبه اللي بياخده في الكويت وهو هنا في مصر" مقابل أنه لا يتنازل عن قضيته أمام الكويتي الذي ضربه لأنه لا يوجد أغلي من كرامة المصري.