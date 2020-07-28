وزير الزراعة: نبحث استنباط أنواع من المحاصيل تنضج مبكرا لتوفير المياه

أشاد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة الروبيكي الصناعية، مؤكدا أن تحسين القيمة المضافة للقطن، يشجع المزارعين على العودة لزراعته بمساحات كبيرة، موضحًا أنه سيتم بداية من العام المقبل تقليل زراعة المحاصيل الشارهة للمياه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "القصير"، أن مراكز البحوث الزراعية يّبحث الآن استنباط أنواع من المحاصيل تنضج مبكرا بما يوفر المياه، إلى جانب تسوية الأرض بالليزر من أجل المساهمة في وصول المياه إلى كافة المحاصيل دون إهدار أو حدوث فقد في المياه، موضحًا في الوقت ذاته، أن الصادرات الزراعية بلغت أكثر من 3.7 مليون طن، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى جانب أن الأسعار لم تشهد ارتفاعًا.

وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة التفاني في العمل والإخلاص فيه كون الأماني ليست بالتمني، وكل مسئول عليه أن يؤدي دوره بكفاءة وتفاني، ويسعي بكل قوته من أجل رفعة الوطن، والاستمرار في قياس الأداء وتحديد الأهداف من خلال وضع معايير معينة، وتقييم مستمر للمنظومة.

وأوضح أن الإدارة الحالية تبحث أهمية إيجاد مصادر متعددة للمياه، واتباع أساليب ري حديثة مثل الري بالرش والتنقيط، فأساليب الري الحديثة لها فوائد هامة مثل تحسين شكل التربة وجودتها، فالوزارة ستضع آلية وتناقشها مع رئيس الوزراء وتكون آلية تمويلية منخفضة التكاليف، على أن تكون في متناول المواطنين ولن يشعروا بتكاليفها حال تطبيقها.

وأكد أنه تم تحديد مرحلة أولى مع وزارة الري بمليون فدان، وسيكون هناك توعية للمواطنين وشرح إيجابيات أساليب الري الحديثة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى استراتيجية كاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومساحة زراعة القطن العام الماضي 180 ألف فدان.