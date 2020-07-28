النيابة تبدأ التحقيق مع عناصر "معركة الشوم" النسائية بقنا

بدأت نيابة مركز قوص، بمحافظة قنا، التحقيق مع عناصر "معركة الشوم" بسبب الاشتباكات التي وقعت بينهم اليوم بسبب خلافات الجيرة.

وقال مصدر أمني في مركز قوص، إنه فور وصول السيدات وشخصين بهم إصابات وسحجات، إلى مستشفى قوص المركزي، لتلقى العلاج، جرى التحفظ عليهم وتحرير المحضر اللازم.

وأشار المصدر إلى أن إصابات المتهمين ليست عميقة وهي عبارة عن كدمات وسحجات وجروح قطعية بسبب ضرب الشوم وإلقاء الطوب، وجرى عمل التقارير الطبية لهم، مؤكدا عرضهم على النيابة المسائية.

وأصيب 8 أشخاص في معركة بالشوم بين طرفين، من بينهم 6 سيدات، بقرية العقب في مركز قوص بمحافظة قنا، بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة كل من، "هناء.ج.ع، 20 عاما"، بكدمات وسحاجات، وشقيقتها "سماح، 27 عاما"، وشقيقها، "أحمد، 25 عاما"، طرف أول، وأصيبت، "منى.س.ر، 23 عاما"، وشقيقها، "سعد، 35 عاما"، و"فاطمة.ا، 25 عاما"، وشيماء.ف، 39 عاما"، "وزوزو.ر، 25 عاما"، طرف ثاني.

وتبين أن الطرفين جيران وتوجد بينهما خلافات قديمة، تجددت اليوم باشتباكات بالأيدي والطوب والشوم بين سيدات الطرفين، ما أدى إلى إصابة 6 منهن وإصابة شخصين رجال.

ونقلت 4 سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.