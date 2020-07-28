السكة الحديد: تشغيل أول 3 قطارات روسية جديدة يوم وقفة عرفات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل أول 3 قطارات روسية جديدة، ابتداء من يوم الخميس المقبل، تزامنا مع وقفة عرفات، بعدما كانت تخطط وزارة النقل لتشغيلها بداية أغسطس المقبل، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، لوزير النقل، بتشغيل القطارات الجديدة لخدمة الركاب، ونقلهم خلال عيد الأضحى.

قال المهندس سامى عفيفي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الصيانة، إنه سيتم تشغيل أول 3 قطارات روسية جديدة، وهى مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة، لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشغيلهما لخدمة الركاب.

وأوضح أنه جرى إعداد جداول تشغيل القطارات الجديدة، حيث ستقوم الهيئة بتشغيلها بخطى "القاهرةـ الإسكندرية" والعكس و"القاهرةـ أسوان" والعكس.

وأضاف عفيفي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تشغيل القطارات الجديدة، سيكون بدءً من يوم الخميس المقبل، تزامنا مع وقفة عرفات، وسيكون تشغيل القطار الأول بخط "القاهرة - الإسكندرية"، بحيث تكون أول رحلة له من محطة القاهرة الساعة 8.10 صباحا، وقطارين بخط الصعيد، أحدهما يقوم من محطة القاهرة 6 صباحا متجها إلى سوهاج، والآخر يقوم 9 صباحا متجها إلى أسيوط.

وأشار عفيفي، إلى أنه وصل حتى الآن 70 جرارا أمريكيا جديدا للهيئة ضمن صفقة الجرارات الـ 110 المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، وأن كل هذه الجرارات ستعمل فى قطر عربات الركاب، كما وصلت نحو 33 عربة قطار روسية جديدة، من ضمن صفقة 1300 عربة روسية جديدة، وسيتم إرسال باقي الدفعات شهرية بواقع 35 عربة، مؤكداً أنه سيتم تشغيل أول 3 قطارات جديدة روسية ذات تهوية ديناميكية (عادية) على خطى "القاهرة ـ الإسكندرية" والعكس و"القاهرة ـ أسوان" والعكس، قائلاً: " نعمل على راحة الركاب وتقديم خدمات مميزة لهم".