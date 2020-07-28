مساعد طبيب الغلابة يكشف أسرارا جديدة عن حياته: كان يتعصب من طلبي رفع قيمة الكشف

قال هاشم القماش، مساعد الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، إنه كان دومًا يرفض رفع سعر الكشف، قائلًا: "لو كنت عايز أشوف عصبيته كنت أكلمه عن رفع سعر الكشف".

وأضاف "القماش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن العيادة لم تكن لتغلق في أي يوم على مدار 45 عامًا، وكان دائم العمل يوميًا، موضحًا أن آخر يوم رآه كان في يوم الخميس الماضي، ولم تكن يظهر عليه أي أعراض للتعب.

وقال إن والدته كانت تعمل مع طبيب الغلابة منذ عام 1976، بينما عمل هو معه منذ عام 1996، "إن العيادة تكون مقفوله يوم دي حاجة مش طبيعية، وكل اللي معدي من قدام العيادة لازم يبص عليها".

وأكد أن طبيب الغلابة لم يكن يخشى الوفاة بفيروس كورونا، وكان دائما ما يطلب من ربه أن يتوفى وهو يعمل: "كان مروح وقت الراحة بتاعته الساعة 2.30 صباحا، وكان بيقولي لو كان مكتوبلي حاجة هشوفها"، مشيرًا إلى أنه لم يتوقف عن العمل خلال أيام الثورة في ظل عدم وجود أمن وأمان في الشوارع.