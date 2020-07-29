حصلت على المركز الأول بين قطاع الإسكندرية.. وزير الرياضة يكرم البحيرة

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، ومنحه شهادة تقدير.

وجرى التقييم على أساس 15 معيارا أهمهم المشاركة في تنفيد التكليفات الرئاسية والبرامج القومية وتنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة المركزية، والتعاون مع الإدارات المركزية ومتابعتها أثناء تنفيذ الخطة المركزية.

وكذا تنفيذ المشروعات الاستثمارية (المحلية) لمراكز الشباب، كما تم التقييم على أساس موارد تحصيل الملاعب (الخماسية والقانونية) بكل مديرية والمتابعات المركزية التخطيط والمتابعة وتقييم الإدارة العامة للمتابعة للمديريات ومدى تنفيذ خطة انشطة المديرية (إعداد البرامج اعداد المستهدف) ومدی مشاركة المديرية مع جهات أخرى في تنفيذ البرامج اعداد البرامج.

وتقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بالتهنئة للدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، ولجميع العاملين ولكل من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكتسبات.