"التموين": الأهلي والزمالك سجلا أكثر من 200 علامة تجارية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بها إدارة العلامات التجارية منذ 80 عامًا حيث بدأت عملها في مصر منذ عام 1940، ودورها يكمن في التسجيل وتوثيق العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، من أجل الحفاظ على هوية المنتج والمُنتج ضد التدليس والغش التجاري، فعندما تُسجل أي شركة منتج مثلا يتم منع شركة أخرى من تصنيع هذا المنتج.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه على مدار السنوات الماضية كان نادي الزمالك قد سجل مجموعة من العلامات التجارية وكذلك النادي الأهلي سجل مجموعة كبيرة، فالأهلي فقط سجل ما يفوق 100 علامة تجارية، ونادي الزمالك بالمثل، فله حصيلة كبيرة من العلامات التجارية للحفاظ على هوية منتجه.

وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن نادي الزمالك تقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية تُسمى نادي القرن " عشان نسجل العلامة نأخذ وقت طبقًا للقانون من 6 أشهر لسنة، لأنها عملية فنية وتخضع لقرارات دولية، ممكن تسجل العلامة بتاعتك في مصر بس، نادي الزمالك تقدم بطلب لتسجيل هذه العلامة التجارية، الوقت المتاح طبقًا للقانون من 6 أشهر لسنة وينظر للعلامة اللي طالب تسجيلها".

وتابع: "بنبص على النواحي الفنية بتاعتها ولو هناك تعارض مع علامات اخرى نقول لصاحب العلامة مش هينفع لأن هناك تعارض مع علامات أخرى، وفي هذه الحالة لا يسمح بالتسجيل".