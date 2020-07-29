صور .. خطوات التحقق من صحة الصور المنشورة على الإنترنت من جوجل

في عصر التكنولوجيا والأجهزة الذكية، أصبح من السهل تزوير ونشر المعلومات الخاطئة، خاصة الصور، فكم من مرة شاهدت صورة لحادث ما توظف بشكل خاطئ لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وتستعرض "الوطن"، كيفية التحقق من صحة الصور من الإنترنت من جوجل، من خلال خطوات بسيطة..

خطوات التحقق من الصور عبر جوجل

حفظ الصورة عن طريق الضغط على اليمين على الصورة، لوضعها على الجهاز.

الذهاب إلى صفحة جوجل، واختيار الصور "Google images" والضغط على خاصية البحث عن الصور، search by image.

اضغط على زر تحميل الصورة، وسيبدأ جوجل في وضع أصل الصورة، وتاريخ نشرها الحقيقي.

لكن يجب الانتباه فيمكن أن يخطئ جوجل، خاصة عند استخدام البحث المعاكس، ولا يتيح العثور على جميع الصور، وفي بعض الأحيان قد يضلل.