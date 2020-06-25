أحمد المسلماني: مصر لا تسعى لنفوذ داخل ليبيا ولكنها تحمي نفسها

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن ما يجري في ليبيا يؤثر على مصر، وأي أزمة تُعاني منها ليبيا، تُعني مشكلة في مصر وتونس والجزائر، ومن ثم في العالم العربي بشكل كامل، مؤكدًا أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، أساسها قيام دولة ليبية واحدة، بسلطة واحدة، بجيش وطني واحد، عبر التوافق الوطني لدى الشعب الليبي.

وتساءل المسلماني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "سكاي نيوز عربية"، "هل تفكر مصر في الحصول على الشريط النفطي في ليبيا؟ لا إطلاقا، هل تفكر مصر في مقاسمة الشعب الليبي في ما يمتلكه من ثروات في باطن وظاهر الأرض؟ يستحيل أن يكون هذا تفكير مصري"، مؤكدًا أن مصر تسعى وتريد أن تكون الحدود المصرية الليبية آمنة، وليست منطقة تهريب الإرهاب والأفارقة واللاجئين، وأن تُعلن ليبيا بعد ذلك أنها ليست عربية.

وأكد الكاتب الصحفي، أنه ينبغي أن تعود الجامعة العربية إلى قوة حقيقية، العالم منشغل الآن بأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وعلينا أن ننتبه إلى قضايانا الأساسية، مصر لا ترغب على الإطلاق أن يكون لها نفوذ داخل ليبيا، ولكن ترغب في أن تحمي نفسها، وأن تحمي ليبيا من الذين يريدون شرًا من الدولة الشقيقة.