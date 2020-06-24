أحمد المسلماني: النشاط الأممي في الأزمة الليبية لم يسفر عن أي شيء

أكد الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، أهمية الإجماع العربي على ضرورة حل الأزمة الليبية بطرق سلمية، مشيرا إلى أن الاجتماع العربي بالجامعة العربية أمس، بحضور وزراء الخارجية، كان مهم للغاية، ففي تقديره لم يسفر نشاط الأمم المتحدة في السنوات الفائتة عن شيء يذكر، وأصبحت الآن المظلة العربية، أهم من المظلة الأممية.

وأضاف "المسلماني"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن مبادرة وإعلان القاهرة، وبيان خارجية الدول العربية، لا تختلف عن جوهر الفكر السياسي، والتوجه القيمي لدى صيغة برلين، والصيغ الأخرى، فكلها تتحدث عن دولة واحدة مدنية قادمة، بها جيش وطني واحد، وبها سلطة منتخبة مستقبلًا.

وتابع: "حقائق الأشياء هي التي تحكم، ما جرى اليوم في اجتماع القاهرة، أو ما سبق من المبادرة المصرية أو صيغة برلين، المبادرة العربية تظل أهم كثيرا من التوسع الفضفاض التي تعاني منه المظلة الأممية".