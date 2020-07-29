التموين عن طلب "نادي القرن" للزمالك: أي حد ماشي في الشارع ممكن يعملها

تحدث الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قبول طلب نادي الزمالك على تسجيل شعار "نادي القرن"، فذكر أن قبول الطلب الذي تقدم به الزمالك لتسجيل شعار "نادي القرن" لا يُعني أنه تمت الموافقة عليه أو أنه تسجيله بالفعل، موضحا أنه تمت الموافقة فقط على قبول الطلب.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد": "ممكن أي حد ماشي في الشارع وعنده علامة عاوز يسجلها يدخل يقدم طلب، شريطة أن يكون عنده سجل تجاري وبطاقة ضريبية ويتقدم للإدارة المركزية للعلامات التجارية، واحنا نقبل الطلب بتاعه ونديله رقم، مش معنى قبول الطلب أني قبلت العلامة".

وتابع: "مش معنى قيدت الطلب بتاعه وأخذ رقم يبقى أصبح عندي علامة تجارية مسجلة، بقولها مرارًا وتكرارًا عشان الناس تفرق بس، وكمان الأهلي كان تقدم بطلب من فترة طويلة منذ سنوات عديدة للحصول على شعار نادي القرن، وتقدم بالوثائق التي تثبت هذا الأمر، ويتم التحري والنظر إذا كان هناك تشابه أو تعارض مع هذه العلامة أو لا".