"التموين" تكشف لغز الأزمة بين الأهلي والزمالك بشأن شعار "نادي القرن"

تحدث الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الأزمة القائمة بين الأهلي والزمالك بشأن الحصول على علامة تجارية باسم نادي القرن، موضحا أن الأهلي والزمالك سجلا العديد من العلامات التجارية للحفاظ على هوية المنتج الخاص بهما، فالأهلي سجل أكثر من 100 علامة تجارية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى.

وأضاف "عشماوي"، أن نادي الزمالك قدم طلب لتسجيل علامة تجارية باسم نادي القرن، والإجراءات تستغرق حتى خروجها من 6 أشهر حتى عام، لأن هناك 500 ألف علامة تجارية مسجلة ويتم النظر فيها حتى لا تكون العلامة الجديدة متناقضة أو مشابهة مع علامة قديمة، ومن ضمن الإجراءات التي يتم النظر فيها، هل لدى الجهة المقدمة ما يثبت امتلاكه للمنتج وهل تتشابه مع علامات أخرى أم لا.

وأوضح مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قبول طلب الزمالك للحصول على لقب نادي القرن لا يعني منحه العلامة أو اللقب، كما أن الأهلي تقدم بطلب مشابه منذ سنوات وطلبه كان مدعمًا بالوثائق، ويجرى في الفترة الحالية التدقيق في البيانات، لافتا إلى أن أولوية تسجيل العلامات التجارية تكون بأسبقية التقديم ومدى تدعيم الطلب بالوثائق.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حروبا على الهويات والعلامات التجارية، مؤكدا أن هناك 4.5 مليون شركة مسجلة على قواعد بيانات السجل التجاري.