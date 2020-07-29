شاهد عيان على حريق محل حدائق القبة: 3 سيارات إطفاء سيطرت على الحريق

نشب حريق في أحد المحلات الخاصة ببيع الحيوانات، بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، قبل قليل، ما تسبب في تفحمه، فيما سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق، ما تسبب فى نفوق عدد من الحيوانات، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمت عمليات محاصرة الحريق مما حال دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

"الوطن" تواصلت مع شاهد عيان على الواقعة، والذي وصف المشهد مبينا تفاصيله وأسباب الحريق.

وقال محمد حمدي، أحد سكان حدائق القبة، إن الحريق حدث بفيلا محل "pets house"، وهو محل لبيع الحيوانات الأليفة بشارع مصر والسودان، ما أدى إلى تفحمه بالكامل.

وأضاف "حمدي"، أن الحريق نشب حوالي الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء، بسبب ماس كهربائي، حيث فوجئ أصحاب المحل، باحتراقه بالكامل، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في إنقاذ أغلب الحيوانات، ولكن وللأسف أنهى الحريق حياة بعض الحيوانات.

كما أوضح الشاهد أنه على الفور حضرت 3 سيارت إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران، فيما لم يصب أي من أصحاب المحل، أو المارة أو أصحاب المحال المجاورة.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل محل فى حدائق القبة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنوا الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.