"دفعة كورونا بتتخرج".. طلاب الدفعة الـ 36 بعلوم بنها يوزعون الشيكولاتة

وزع طلاب الدفعة 36 بكلية العلوم بجامعة بنها، "شوكولاتة" على الطلاب احتفالا بانتهاء امتحانات السنة النهائية لهم بالكلية بصفة خاصة، والتعليم بصفة عامة، رافعين شعار "دفعة الكورونا بتتخرج"، حيث واجهت هذه السنة تحديدا تحديات مختلفة عن السنوات السابقة بالامتحانات من مواجهة فيروس كورونا.

وأعلن اتحاد طلاب كلية العلوم ببنها، بيانا أوضح خلاله "أن دفعة الـ 36 الدفعة اللي استحملت كتير، وقدرت أنها تعدي كل ده والنهاردة نهت مشوار 16 سنة تعليم، نتمني ليكم التوفيق في المرحلة القادمة وحياتكم العملية، فخورين بيكم كلكم وأنكم وصلتوا لليوم ده، وكان نفسنا نسيب ليكم ذكرى بسيطة في اليوم الجميل ده".

وأوضح الاتحاد، أن الطلاب حرصوا على ترك لافتة طيبة في نفوس زملائهم من السنوات التالية لهم، ولبث روح الأمل بهم وخوض التحديات خاصة بعدما تحدوا فيروس كورونا المستجد وأدوا امتحانات نهاية العام تحت ظروف استثنائية.