"التموين" تكشف استعدادات الوزارة لموسم عيد الأضحى

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، استعداد الوزارة لعيد الأضحى المبارك، فأوضح أن استعدادات الوزارة تتم كما هو معتاد في المواسم والأعياد، بوجود 18 ألف رأس في 36 شادر فضلا عن عمل المخابز والمطاحن بكامل طاقتها، موضحًا أن الوزارة عملت على رفع كفاءة وتوفير احتياطي على مستوى كل السلع.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن توفير احتياطي السلع أدى إلى توافرها في مصر وعدم حدوث أي نقص خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما أن المخزون الاستراتيجي من القمح والبقوليات والسكر والزيت متوفر بصورة جيدة.

وأشار مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المخزون الاستراتيجي لهذه السلع يكفي لمدة 5 أشهر في المتوسط والدليل عدم حدوث أي زيادة في الأسعار، وأصبحت مصر من أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي وتوافر مخزون احتياطي ونحتل المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا وفي الشرق الأوسط.