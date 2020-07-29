ضبط مصنعين لإنتاج الكرتون والصابون بدون ترخيص ببنها

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، مصنعي كرتون وصابون بدون ترخيص ببنها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

تلقى اللواء فخرالدين العربى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث تموين القليوبية، بضبط مسئول مصنع كرتون الكائن دائرة مركز بنها، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستخدامه خامات رديئة معاد تدويرها ومجهولة المصدر لا يوجد لها أي أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها فى ذلك المنتج.

وجرى ضبط "2 ماكينة فرد ورق 3 ماكينة دبوس 2 ماكينة تكويع - 1 ماكينة خياطة – 200 بكرة رول ورق مقوى للتصنيع - 1000 كرتونة جاهزة للبيع منتج نهائى" داخل المصنع.

كما جرى ضبط المسئول عن مصنع صابون سائل الكائن دائرة مركز بنها وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئة معاد تدويرها ومجهولة المصدر لا يوجد لها أي أوراق، أو مستندات تدل على شرعية حيازتها، أو استخدامها في ذلك المنتج ووجد بالمصنع "350 لتر صودا كاوية - 100 لتر سيلفات بوتاسيوم - 100 كجم سولوفنيك - 50 جركن صابون سائل سعة لجركن 5 كجم معد للبيع منتج نهائي".