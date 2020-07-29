نائب محافظ الغربية يتابع التسهيلات المقدمة للمواطنين المتقدمين للتصالح

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد الـ 25% جدية التصالح، موضحا أنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لسير العمل وتذليل العقبات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزارة التنمية المحلية.

وتابع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، التسهيلات المقدمة للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية، بناء على تكليف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لنواب المحافظين بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

جاء ذلك خلال زيارة النائب لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي أول طنطا ومركز خدمة المواطنين بمركز ومدينة طنطا، والمركز التكنولوجي بمدينة سمنود.

وقال نائب محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا، أنه تم فحص كامل للمشاكل الموجودة بالمراكز التكنولوجية في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم الاستماع لمشاكل للمواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء.

رافق نائب المحافظ، في جولته وفد من إدارة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.